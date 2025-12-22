Телеведущая-иноагент оспорила приговор за оправдание терроризма

Телеведущая Лазарева обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) обжаловала в Верховном суде России свой приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что жалобу Лазаревой рассмотрят в январе. «Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года», — сообщается в данных суда.

Документ от телеведущей поступил в суд 15 декабря.

Ранее Лазарева призналась, что завидует одной группе людей. Она уточнила, что имеет в виду тех, кто живет простой и стабильной жизнью.