Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:33, 22 декабря 2025Силовые структуры

Телеведущая-иноагент оспорила приговор за оправдание терроризма

Телеведущая Лазарева обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) обжаловала в Верховном суде России свой приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что жалобу Лазаревой рассмотрят в январе. «Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года», — сообщается в данных суда.

Документ от телеведущей поступил в суд 15 декабря.

Ранее Лазарева призналась, что завидует одной группе людей. Она уточнила, что имеет в виду тех, кто живет простой и стабильной жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ночью атаковали Россию десятками дронов

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    В Москве во дворе жилого дома произошел взрыв

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Телеведущая-иноагент оспорила приговор за оправдание терроризма

    Дмитриев вылетел из США после переговоров

    Россиянин описал «нелегальную» жизнь в Америке фразой «пытаемся выжить»

    Девушка с больным горлом узнала о редком побочном эффекте леденцов от кашля

    Судимый за грабеж на Украине отправился на фронт после восьми дней подготовки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok