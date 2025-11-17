Живущая в Европе Лазарева призналась в зависти к одной категории людей

Живущая в Европе российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) призналась, что иногда завидует людям с простой и стабильной жизнью. Отношение к этой категории людей она раскрыла в видео на YouTube.

Лазарева отметила, что у нее есть знакомая, которая большую часть времени занимается работой и домом и не интересуется ничем другим. После работы знакомая ведущей всегда готовит ужин и смотрит с семьей телевизор, а на выходных они с близкими ездят на дачу жарить шашлыки.

«Это круг людей, которым я иногда завидую (...). Люди, которые вполне удовлетворены вот этой стабильной жизнью», — добавила ведущая.

Ранее Лазарева призналась, что боится полностью отказываться от приема антидепрессантов. По словам телеведущей, она снизила дозу этих препаратов, поскольку стала ощущать себя лучше, однако не решается прекратить их прием полностью.