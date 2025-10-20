Лазарева рассказала о связанном с антидепрессантами страхе

Лазарева призналась, что боится полностью отказываться от антидепрессантов

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) призналась, что боится полностью отказываться от приема антидепрессантов. О связанном с приемом этих препаратов страхе она рассказала в разговоре с комиком Гариком Оганисяном, видео доступно на YouTube.

Во время беседы с Лазаревой Оганисян отметил, что несколько месяцев назад он полностью прекратил прием антидепрессантов. Комик уточнил, что отказывался от них постепенно и параллельно работал с психологом.

Лазарева в ответ сказала, что снизила дозу антидепрессантов, поскольку сочла, что ее состояние выровнялось. «Ты к себе прислушиваешься: вроде ничего так, нормально. Но внутренней воли попробовать вообще убрать [антидепрессанты] у меня пока нет. Мне пока страшно», — раскрыла она.

Оганисян ранее рассказал, что через год после отъезда из России он был вынужден обратиться к психотерапевту и специалист диагностировал у него депрессию. Комик уточнил, что ему прописали антидепрессанты.