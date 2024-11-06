Уехавший из России комик описал эмиграцию словами «бухал и плакал»

Уехавший из России комик Оганисян описал эмиграцию словами «бухал и плакал»

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России в Армению, описал эмиграцию словами «бухал и плакал». Подробностями своей истории он поделился в интервью проекту «Скажи Гордеевой», запись доступна на YouTube.

Оганисян рассказал, что через год после отъезда из России, в мае 2023 года, из-за проблем с ментальным здоровьем он был вынужден обратиться к психотерапевту, который диагностировал ему депрессию.

«На меня навалилось все в мае и, видимо, сорвало мне кукуху. Я начал очень сильно срываться эмоционально: я бухал и мог плакать, мог кричать по телефону на кого-то», — высказался юморист о сложностях эмиграции. Также, по словам комика, психотерапевт прописал ему антидепрессанты, которые он принимает на протяжении полутора лет. Из-за приема препаратов, как отметил комик, он отказался от употребления алкоголя.

Ранее Оганисян пожаловался на снижение интереса россиян к нему. По словам юмориста, записи его выступлений на YouTube стали набирать меньше просмотров, чем ролики, которые были опубликованы, когда он жил в России.