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11:52, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Эмигрировавший комик пожаловался на пропажу интереса россиян к нему

Комик Оганисян заявил, что после эмиграции его концерты стали менее популярными
Гарик Оганисян

Гарик Оганисян. Кадр: Гарик Оганисян / YouTube

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, рассказал о негативном влиянии эмиграции на его жизнь. В подкасте «Бухарог Лайв», доступном на YouTube, он заявил, что после эмиграции его концерты стали менее популярными.

Он заявил, что записи его выступлений на YouTube стали набирать меньше просмотров, чем ролики, которые были опубликованы, когда он жил в России. «Видимо, надо начинать все заново. Набирать новую аудиторию, более лояльную к тебе», — пожаловался Оганисян.

Комик предположил, что после его отъезда из России некоторые зрители перестали смотреть его регулярно. Одной из причин того, что у жителей страны пропал к нему интерес, Оганисян назвал то, что им может быть не близка его политическая позиция. Кроме того, некоторые зрители не хотят погружаться в темы, на которые он шутит, уточнил юморист.

Ранее Оганисян рассказал, что стал меньше зарабатывать после отъезда из России. По его словам, билеты на его выступления в Ереване продаются не так активно, как ему хотелось бы.

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      Мария Большакова
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