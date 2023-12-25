Уехавший из России комик раскрыл негативное последствие эмиграции

Комик Оганисян признался, что стал меньше зарабатывать, уехав из России

Популярный стендап-комик Гарик Оганисян заявил, что стал меньше зарабатывать после того, как уехал из России в Армению. Об этом последствии эмиграции он рассказал в выпуске подкаста, доступном на YouTube-канале юмориста Алексея Шуплякова.

Оганисян признался, что отъезд из России негативно сказался на его карьере. «Если статистически брать, то просмотры [на YouTube] упали. Если брать финансово, то тоже меньше [стал зарабатывать]», — раскрыл он.

Комик также сравнил себя с коллегами, которые остались в России, в частности, с юмористом Сергеем Орловым. Оганисян рассказал, что Орлов трижды выступал перед полным залом на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве. «А параллельно у нас в Ереване продается по пять билетов на концерт», — посетовал он.

Ранее Оганисян рассказал об общении с телеведущим Иваном Ургантом вне экрана. Комик назвал шоумена воспитанным и человечным, так как тот часто помогал знакомым в трудной жизненной ситуации. Также юморист рассказал, что в жизни Ургант много шутит.