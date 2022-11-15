Популярный комик рассказал об Урганте вне экрана

Комик Оганисян рассказал, что в жизни Иван Ургант много шутит и знает, «как себя вести»

Популярный стендап-комик, сценарист шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Гарик Оганисян рассказал о поведении телеведущего Ивана Урганта вне экрана. Подробности он раскрыл в интервью для YouTube-шоу «Предельник».

Оганисян отметил, что в жизни телеведущий много шутит. Он привел в пример случай, когда Ургант пришел к нему в гости.

«У нас там ремонт дома шел, только две комнаты были отремонтированы. И мы [с Ургантом] заходим в дом, я говорю: "Блин, прости, просто с утра начали дом ремонтировать, когда узнали, что ты будешь". И он говорит: "Ну, конечно, это кошмар. (...) Надо было [отремонтировать] весь дом". Я такой [говорю]: "Я понимаю, исправим. Извините, босс"», — вспомнил он.

По словам комика, Ургант воспитанный и знает, «что где надо говорить и как себя вести». Также Оганисян назвал шоумена человечным и добавил, что видел много раз, как он помогал своим знакомым, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Шоу «Вечерний Ургант» и ряд других развлекательных программ перестали выходить на Первом канале после начала спецоперации на Украине. Их заменили передачи общественно-политической направленности. 12 мая издание PeopleTalk написало о закрытии «Вечернего Урганта». Однако Первый канал опроверг это сообщение. Последний выпуск программы вышел в эфир 21 февраля.