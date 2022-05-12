Стало известно о закрытии шоу «Вечерний Ургант»

PeopleTalk: шоу «Вечерний Ургант» официально закрыли

Стало известно о закрытии «Вечернего Урганта». Об этом сообщило издание PeopleTalk в своем Telegram-канале.

Издание сообщает, что шоу закрыли официально. «Коллеги сообщают, что "Вечерний Ургант" официально закрыли: сейчас студию программы разбирают и вывозят из Останкино», — написано в публикации. Там также приведены фотографии разобранного съемочного оборудования.

Слухи о закрытии шоу появились еще в феврале, однако на Первом канале их опровергли: тогда в пресс-службе Первого объяснили, что отсутствие передачи в эфире связано с работой канала в информационном режиме. Ранее информацию о том, что «Вечерний Ургант» якобы планируется закрыть опубликовала в своем Telegram журналистка и телеведущая Ксения Собчак.