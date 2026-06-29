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11:30, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Лазарева отказалась от поездок в некоторые страны из-за приговоров в России

Ведущая Лазарева отказалась от поездок в Грузию и Армению из-за приговоров в России
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), живущая в Испании, отказалась от поездок в некоторые страны из-за приговоров по уголовным делам в России. Об этом она рассказала YouTube-каналу «Живой гвоздь» (руководитель Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

По словам Лазаревой, адвокаты советовали ей не ездить в некоторые страны из-за опасения, что оттуда ее могут выдать России. «Если кто-то зовет меня в Грузию в гости или друзья в Армению, я говорю, что нет, друзья, пока эти гости могут мне обойтись слишком дорого», — сказала ведущая.

При этом в целом, как заверила телезвезда, назначенные российскими судами приговоры практически на нее не влияют. «Это скорее фон, к которому я привыкла», — добавила она.

Ранее Лазарева объяснила приговоры, которые ей вынесли в России по делам об оправдании терроризма и уклонении от обязанностей иноагента. Как сочла ведущая, причиной послужил тот факт, что она является яркой персоной и высказывается публично.

В марте стало известно, что Лазаревой вынесли заочный приговор по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. В совокупности с наказанием за оправдание терроризма суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.

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