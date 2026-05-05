20:47, 5 мая 2026Интернет и СМИ

Лазарева объяснила приговоры в России и назвала себя яркой персоной

Маргарита Щигарева
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснила приговоры, которые ей вынесли в России по делам об оправдании терроризма и уклонении от обязанностей иноагента. Беседу с телезвездой опубликовало на YouTube издание «Эхо» (признано в РФ нежелательной организацией).

«Я понимаю, зачем и почему это сделано. Потому что я по-прежнему остаюсь достаточно яркой персоной, за которой наблюдают, за которой смотрят», — заявила Лазарева. Ведущая также назвала одной из причин уголовного преследования то, что она высказывает свое мнение о конфликте на Украине.

Кроме того, телезвезда сочла, что ее бы не признали иноагентом и не возбудили уголовные дела, если бы она публиковала в соцсетях только личный контент.

В марте стало известно, что Лазаревой вынесли заочный приговор по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. В совокупности с приговором за оправдание терроризма суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Перед этим Мосгорсуд отменил заочный приговор Лазаревой. Дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента было направлено на новое рассмотрение.

