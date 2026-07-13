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Силовые структуры
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11:35, 13 июля 2026Силовые структуры

Россияне ответили перед законом за публикацию видео атаки дронов на НПЗ

В Омской области местных жителей привлекли к ответственности за съемку атаки дронов
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aerial Mike / Shutterstock / Fotodom

Несколько жителей Омской области привлечены к административной ответственности за съемку атаки дронов на Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом пишет «Интерфакс».

Пока составлено два протокола, однако правоохранители продолжают устанавливать тех, кто публиковал в соцсетях похожие видео.

Ранее антитеррористическая комиссия Омской области запретила распространение в СМИ и интернете любых материалов, касающихся применения дронов и их последствий на территории региона. Как пояснили в УФСБ по региону, опубликованные кадры могли быть использованы для наведения и корректировки последующих ударов.

6 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по Омску, который расположен в 2500 километрах от границы. Они атаковали Омский НПЗ.

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