Россияне ответили перед законом за публикацию видео атаки дронов на НПЗ

В Омской области местных жителей привлекли к ответственности за съемку атаки дронов

Несколько жителей Омской области привлечены к административной ответственности за съемку атаки дронов на Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом пишет «Интерфакс».

Пока составлено два протокола, однако правоохранители продолжают устанавливать тех, кто публиковал в соцсетях похожие видео.

Ранее антитеррористическая комиссия Омской области запретила распространение в СМИ и интернете любых материалов, касающихся применения дронов и их последствий на территории региона. Как пояснили в УФСБ по региону, опубликованные кадры могли быть использованы для наведения и корректировки последующих ударов.

6 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по Омску, который расположен в 2500 километрах от границы. Они атаковали Омский НПЗ.