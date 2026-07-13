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11:47, 13 июля 2026Россия

Названы возможные места запуска разрушивших дома в Подмосковье беспилотников

Дандыкин: Атаковавшие Подмосковье беспилотники могли лететь из Сумской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), ставшие причиной разрушений и жертв в Подмосковье, могли лететь из Сумской или Черниговской области. Возможные места их запуска назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Он также допустил, что Украина могла использовать для доставки дронов шары и метеозонды, поднимающиеся на большую высоту.

В результате ночной атаки ВСУ в поселке Пионерский в подмосковной Истре разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения. Пострадали трое жителей муниципального округа, еще троих не спасли. Под завалами ищут пожилую женщину. Кроме того, сообщалось о двоих пострадавших в Солнечногорске. Также зафиксированы повреждения многоквартирного дома в Можайске.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 342 украинских дрона. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на столицу летело более трехсот беспилотников.

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