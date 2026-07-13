Великобритания расширила санкционные списки против России

Правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список на десять позиций

Великобритания ввела санкции против десяти россиян, о чем стало известно из публикации на сайте британского правительства.

В санкционный список включили лиц, причастных к деятельности медиакомпании Rybar LLC, известной как проект «Рыбарь». В правительстве Великобритании причинами для введения ограничений назвали якобы дестабилизацию ситуации на Украине, а также попытки подорвать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость.

Ранее в британские санкционные списки попали семь россиян, которых Лондон обвинил в якобы разработке «российского химического оружия» и отравляющего вещества «Новичок». Никаких доказательств предоставлено не было.