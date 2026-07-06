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16:55, 6 июля 2026Мир

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела девять новых пунктов санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Великобритания ввела девять новых пунктов санкций против России. Соответствующее решение опубликовано на сайте британского правительства.

В частности, в список рестрикций попали семь человек, а также два научных центра. Представители Соединенного Королевства обвинили их в якобы разработке «российского химического оружия». Никаких доказательств в документе не представлено.

По мнению Лондона, люди, на которых были наложены ограничения, также якобы принимали участие в разработке отравляющего вещества «Новичок».

11 мая официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова посоветовала Великобритании «вызвать себе санитаров» из-за санкций. Причиной такой реакции стало решение Соединенного Королевства внести в список ограничений психиатрическую больницу в Крыму.

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