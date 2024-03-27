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13:57, 27 марта 2024Россия

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» выросло

Глава Минздрава Мурашко: умер пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

По заявлению министр здравоохранения, скончавшийся находился в крайне тяжелом состоянии. Мурашко подчеркнул, что в таком же состоянии в больницах остаются еще четыре пациента, в тяжелом состоянии — 19 человек.

В опубликованном МЧС списке погибших перечислены 120 человек, таким образом вместе со скончавшимся в больнице пострадавшим их число выросло до 121.

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22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.

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      Марк Леонов
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