Погибло 139 человек, обвиняемые дали показания о заказчиках. Следствие установило полную хронологию теракта в «Крокусе»

Глава СК РФ Бастрыкин заявил, что при теракте в «Крокусе» погибло 139 человек

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании доложил президенту Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что следствию удалось установить полную хронологию происходящего. При атаке террористов и в пожаре погибло 139 человек.

Обвиняемые в теракте дали подробные показания о заказчиках

Бастрыкин заявил, что обвиняемые в совершении теракта дали подробные показания о заказчиках.

Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта Александр Бастрыкин председатель СК РФ

Трое соучастников террористов предоставили боевикам квартиру и машину, а также перевозили деньги, отметил глава ведомства.

При задержании были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.

В квартире, где проживали обвиняемые, следователи изъяли более тысячи предметов, имеющих значение для расследования. Было проведено более 200 осмотров, помимо следов их рук, обнаружены фрагменты ткани и инструменты, которые использовались при подготовке к нападению, сказал председатель Следственного комитета. Назначено более 90 экспертиз.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.

32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года. Им было предъявлено обвинение в теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ). Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следствие установило полную хронологию теракта

По словам Бастрыкина, теракт был тщательно спланирован и подготовлен. Следствие установило полную хронологию событий в «Крокусе» 22 марта.

По данным ведомства, террористы, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, приехали на парковку в 18:54 по московскому времени и стали дожидаться зрителей. В 19:58 они открыли стрельбу по находящимся на улице посетителям, затем расстреливали всех замеченных в концертном заде граждан, вне зависимости от пола и возраста.

В 20:11 боевики подожгли «Крокус Сити Холл», используя бензин, принесенный с собой в пластиковых бутылках, и покинули здание. Выезжая с парковки, они на высокой скорости сбили семью с двумя детьми, несовершеннолетние госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями, уточнил Бастрыкин.

Во время теракта погибло 139 человек

Председатель Следственного комитета сообщил, что во время теракта погибло 139 человек, на это указывают первоначальные результаты расследования.

139 человек погибло во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Руководитель ведомства уточнил, что от огнестрельных ранений скончались 40 человек, еще двое от сочетания колото-резаных ран, от пожара — 45. Две жертвы умерли в лечебных учреждениях.

Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 посетителя концертного зала.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в больницах находятся 93 человека, в том числе пятеро детей. 53 пациента уже выписаны из медицинских учреждений.

Состояние девяти пострадавших в теракте, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое, добавила она. Семьям погибших без требований документов уже назначено 22 пенсии по потере кормильца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что есть семьи, где дети потеряли обоих родителей во время теракта.

Президент России Владимир Путин призвал поддержать людей во всех регионах, которые в этом нуждаются после трагедии в «Крокус Сити Холле», подойти к этому вопросу не формально.

Потому что разные жизненные ситуации встречаются, кто-то даже потерял кормильца своего и так далее. Поэтому нужно обязательно проанализировать все, что связано с этим ужасным преступлением. И обязательно помочь людям Владимир Путин президент России

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица уже начала единовременные выплаты пострадавшим и семьям погибших при теракте, их получили 60 человек.

Он также заявил, что в больницах города не потеряли ни одного тяжело пострадавшего. Город также предоставляет жилье и питание родственникам, которые приезжают в Москву для опознания или поиска своих близких.

Ранее Собянин назвал стрельбу в «Крокус Сити Холле» ужасной трагедией и заявил об отмене массовых мероприятий. Также поступили в ряде других регионов — от приграничной Курской области до Чечни и Чувашии.