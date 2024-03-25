Стала известна продолжительность нахождения стрелков в «Крокус Сити Холле»

Бастрыкин: восстановлена хронология теракта в Крокус Сити Холле

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что следствию удалось восстановить хронологию теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Бастрыкин на заседании с участием президента Владимира Путина, стрелки зашли в здание 19:58, а покинули концертную площадку в 20:11. По словам главы СК, террористы использовали бензин для поджога концертного зала.

Как заявил президент, за атакой на Крокус стоят радикальные исламские террористы.

Ранее стало известно, что один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» мог иметь связи свяи с зарубежными радикальными проповедниками. Предположительно, двое из нападавших получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальные были завербованы уже на территории России