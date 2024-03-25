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07:46, 25 марта 2024Силовые структуры

Обвиняемого по делу «Крокуса» заподозрили в связях с зарубежными радикальными проповедниками. Что известно об этом?

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» Фаридуни 23 февраля публиковал фото из Стамбула
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Шамсидин Фаридуни

Шамсидин Фаридуни. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Одного из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» заподозрили в связях с зарубежными радикальными проповедниками.

Так, двое из нападавших получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальные были завербованы уже на территории России. При этом подбирались люди, ранее не замеченные в приверженности радикальному исламу.

Согласно предварительным данным следствия, исполнители теракта познакомились порядка 3–4 недель назад и до этого не оставляли в публичном пространстве или соцсетях каких-либо свидетельств своих связей с радикальными исламистскими группировками.

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Один из нападавших публиковал фото из Стамбула

В феврале один из фигурантов, Шамсидин Фаридуни, посещал Турцию и публиковал фотографии из Стамбула в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Согласно данным с аккаунта Фаридуни, 23 февраля он сделал восемь публикаций. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул». Среди выложенных снимков есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.

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Уже во время задержания Фаридуни рассказал, что вернулся из Турции в Россию 4 марта, куда летал «ради документов, (они) закончились», поэтому ему якобы нужно было пересечь границу.

При этом Фаридуни был замечен на фотографиях внутри здания «Крокус Сити Холла» еще 7 марта.

Гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни родился там же 17 сентября 1998 года. Женат, есть 8-месячный ребенок. В России работал официально разнорабочим на фабрике. Зарегистрирован в Красногорске. Ранее не судим.

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Детали косвенно указывают также на причастность украинских спецслужб

По данным источников «Известий», спецслужбы Украины тесно сотрудничают с радикальными проповедниками, такими как Абдулла Костекский и Абу Умар Саситлинский.

От их имени часто выступает украинский журналист Анвар (Андрей) Деркач, который принял ислам и имеет «непосредственное отношение к спецслужбам Украины», рассказал собеседник издания.

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Суд арестовал обвиняемых в теракте до 22 мая

Ранее Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.

32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года. Им было предъявлено обвинение в теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ). Обвиняемым грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Нападение произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура.

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      Марина Совина
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