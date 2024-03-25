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03:56, 25 марта 2024Силовые структуры

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» публиковал фото из Стамбула

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» Фаридуни 23 февраля выложил фото из Стамбула
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Шамсидин Фаридуни

Шамсидин Фаридуни. Кадр видео корреспондента «Ленты.ру»

Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» публиковал в феврале в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографии из Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным с аккаунта Шамсидина Фаридуни, 23 февраля он сделал восемь публикаций. Почти на всех фотографиях указана геолокация «Аксарай, Стамбул».

Среди выложенных снимков есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Шамсидина Фаридуни и трех других обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 мая 2024 года.

Нападение произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура.

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      Марина Совина
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