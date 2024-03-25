Раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе»

«Известия»: группу исполнителей теракта в «Крокусе» сформировали за 3-4 недели

Группа из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» была сформирована за несколько недель до атаки. Принцип их отбора раскрыл информированный источник «Известий».

По его словам, двое из нападавших получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальные были завербованы уже на территории России. При этом подбирались люди, ранее не замеченные в приверженности радикальному исламу. Как пояснили эксперты, это делалось для того, чтобы спецслужбам было сложнее предотвратить теракт на стадии подготовки при помощи своей агентурной сети.

Согласно предварительным данным следствия, исполнители теракта познакомились порядка 3–4 недель назад и до этого не оставляли в публичном пространстве или соцсетях каких-либо свидетельств своих связей с радикальными исламистскими группировками.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» до 22 мая.

По последним данным, в результате нападения на «Крокус Сити Холл» пострадали 182 человека. Первые судебно-медицинские исследования подтвердили, что в результате атаки не выжили 68 человек, их опознали.

Нападение произошло в пятницу, 22 марта, вечером, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура.