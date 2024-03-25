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02:52, 25 марта 2024Силовые структуры

Раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе»

«Известия»: группу исполнителей теракта в «Крокусе» сформировали за 3-4 недели
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Группа из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» была сформирована за несколько недель до атаки. Принцип их отбора раскрыл информированный источник «Известий».

По его словам, двое из нападавших получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальные были завербованы уже на территории России. При этом подбирались люди, ранее не замеченные в приверженности радикальному исламу. Как пояснили эксперты, это делалось для того, чтобы спецслужбам было сложнее предотвратить теракт на стадии подготовки при помощи своей агентурной сети.

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Согласно предварительным данным следствия, исполнители теракта познакомились порядка 3–4 недель назад и до этого не оставляли в публичном пространстве или соцсетях каких-либо свидетельств своих связей с радикальными исламистскими группировками.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» до 22 мая.

По последним данным, в результате нападения на «Крокус Сити Холл» пострадали 182 человека. Первые судебно-медицинские исследования подтвердили, что в результате атаки не выжили 68 человек, их опознали.

Нападение произошло в пятницу, 22 марта, вечером, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура.

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      Марина Совина
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