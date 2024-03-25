IZ.RU: способ вербовки указывает на причастность Украины к теракту в «Крокусе»

В теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле» 22 марта, есть как минимум три детали, косвенно указывающие на причастность украинских спецслужб к этой трагедии. Об этом «Известиям» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Первое, на что обратили внимание эксперты — это способ вербовки. По их словам, спецслужбы Украины тесно сотрудничают с радикальными проповедниками, такими как Абдулла Костекский и Абу Умар Саситлинский.

«От их имени часто выступает Анвар (Андрей) Деркач — украинский журналист, который принял ислам. Он имеет непосредственное отношение к спецслужбам Украины, через него раскачивались недавние протесты в Дагестане. Много последователей "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" находятся на территории Украины и воюют в ичкерийском батальоне в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — уточнил один из собеседников издания.

Вторая деталь — тот факт, что злоумышленники, пытаясь скрыться от правосудия, направились в сторону украинской границы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по предварительной информации, Украина подготовила для террористов «окно для перехода государственной границы». Источники «Известий» эти данные подтверждают, отмечая, что их целью могла быть и Белоруссия.

«Гораздо логичнее было раствориться среди миллионов мигрантов, работающих здесь, а не двигаться в хорошо контролируемые приграничные районы. Это может означать, что они — расходный материал. Им обещали "окно", но использовали и подставили», — выразил мнение в беседе с изданием специалист по антитеррористической деятельности.

Третий аргумент в пользу этой теории — тип оружия, которым воспользовались злоумышленники: АК12 с окрасом под камуфляж. Такое оружие используется в зоне специальной военной операции (СВО).

«В России такое оружие достать практически невозможно. Но именно оно лежало в схроне, откуда его забрали непосредственные исполнители теракта», — отметил один из собеседников издания. Сейчас брошенное задержанными по подозрению в совершении теракта оружие проходит баллистическую, трассологическую и прочие экспертизы с целью выяснить, как оно у них оказалось.

Ранее сообщалось, что группа из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» была сформирована за несколько недель до атаки. Для этих целей подбирались люди, ранее не замеченные в приверженности радикальному исламу.