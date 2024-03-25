Бастрыкин назвал теракт в Крокусе тщательно спланированным и подготовленным

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был тщательно спланирован и подготовлен. Его слова приводит РИА Новости.

«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — доложил Бастрыкин президенту России Владимиру Путину.

Ранее Бастрыкин сообщил, что обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.