Глава СК Бастрыкин: обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» дали показания о заказчиках. Об этом сообщает РИА Новости.

Бастрыкин доложил российскому президенту Владимиру Путину, что все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину. Кроме того, они «дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта».

Ранее Кремль анонсировал совещание Путина по мерам после теракта в «Крокусе». Встреча с руководителями различных служб состоится в открытом формате, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.