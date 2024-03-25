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12:19, 25 марта 2024Россия

Кремль анонсировал совещание Путина по мерам после теракта в «Крокусе»

Песков заявил, что Путин проведет совещание по мерам после теракта в «Крокусе»

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 марта, проведет совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

По его словам, мероприятие пройдет во второй половине дня. Совещание с руководителями различных служб состоится в открытом формате.

«Президент продолжает получать все доклады по линии всех соответствующих служб», — добавил представитель Кремля.

Пескову также задали вопрос, планируются ли дополнительные меры поддержки пострадавших во время теракта. Он ответил, что эта тема в том числе будет обсуждаться на грядущем совещании.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области. Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.

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