Кремль анонсировал совещание Путина по мерам после теракта в «Крокусе»

Песков заявил, что Путин проведет совещание по мерам после теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 марта, проведет совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

По его словам, мероприятие пройдет во второй половине дня. Совещание с руководителями различных служб состоится в открытом формате.

«Президент продолжает получать все доклады по линии всех соответствующих служб», — добавил представитель Кремля.

Пескову также задали вопрос, планируются ли дополнительные меры поддержки пострадавших во время теракта. Он ответил, что эта тема в том числе будет обсуждаться на грядущем совещании.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области. Владимир Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.