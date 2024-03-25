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21:15, 25 марта 2024Россия

Число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло

Бастрыкин: число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло до 139
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло до 139, среди погибших — трое детей, сообщил глава СК Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

По его словам, уже удалось идентифицировать личности 75 погибших.

Бастрыкин уточнил, что «ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека», добавляет ТАСС.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, на стационарном лечении остаются 93 человека, в том числе пять детей. Она добавила, что помощь пострадавшим в результате теракта оказывали 203 выездные медицинские бригады и санавиация.

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