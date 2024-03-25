Бастрыкин: число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло до 139

Число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло до 139, среди погибших — трое детей, сообщил глава СК Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

По его словам, уже удалось идентифицировать личности 75 погибших.

Бастрыкин уточнил, что «ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека», добавляет ТАСС.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, на стационарном лечении остаются 93 человека, в том числе пять детей. Она добавила, что помощь пострадавшим в результате теракта оказывали 203 выездные медицинские бригады и санавиация.