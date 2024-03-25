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21:50, 25 марта 2024Россия

СК назвал число застреленных террористами в «Крокус Сити Холле»

СК РФ: от огнестрельных ранений в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

От огнестрельных ранений в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, сообщил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что на месте теракта погибли 137 человек, еще двое скончались в больницах. «От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран — два человека», — назвал число глава ведомства.

Кроме того, в результате пожара в «Крокусе» погибло 45 человек. В результате теракта пострадали 182 человека.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать все вокруг.

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      Марина Совина
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