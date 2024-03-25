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21:36, 25 марта 2024Силовые структуры

Бастрыкин рассказал о действиях арестованных соучастников террористов

Бастрыкин: 3 арестованных соучастника террористов предоставили машину и квартиру
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания о мерах, принимаемых после теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал о действиях арестованных соучастников террористов. Его слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что три арестованных фигуранта предоставили боевикам квартиру и машину, а также перевозили деньги.

«Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства», — сказал Бастрыкин.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.

32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года. Им было предъявлено обвинение в теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ). Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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      Марина Совина
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