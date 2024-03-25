Стало известно об обнаружении у террористов автоматов АК-74 и более 500 патронов

Бастрыкин: у террористов обнаружили два автомата АК-74 и более 500 патронов

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин заявил, что при задержании обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» обнаружили два автомата АК-74 и более 500 патронов. Его слова приводит РИА Новости.

Бастрыкин уточнил, что на месте происшествия при осмотре были найдены и изъяты два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина. Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным он добавил, что специалисты-криминалисты вместе с экспертами СКР продолжают осматривать место трагедии.

Ранее Бастрыкин сообщил, что обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.