После теракта в «Крокусе» обвиняемые сбили на машине семью

Бастрыкин: при бегстве после теракта в «Крокусе» преступники сбили на авто семью

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин заявил, что, скрываясь после теракта в «Крокус Сити Холле», преступники сбили на машине семью с двумя детьми. Его слова приводит РИА Новости.

Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным Бастрыкин рассказал, что при бегстве после теракта в «Крокусе» преступники сбили на машине семью. Выезжая на легковом автомобиле со стоянки, на высокой скорости они совершили наезд на пешеходов с двумя малолетними детьми.

«Детям причинены тяжкие телесные повреждения. Они госпитализированы», — уточнил он.

Ранее Бастрыкин сообщил, что обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

