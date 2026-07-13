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11:05, 13 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили долеты украинских дронов до Подмосковья

Депутат Колесник заявил, что необходимо выявить и уничтожить места запусков дронов ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Необходимо выявить и уничтожить места запусков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил долеты украинских беспилотников до Подмосковья.

«Есть на это разные причины. Пытаются обойти [систему противовоздушной обороны (ПВО)], роем идут. Дело в том, что ПВО у нас имеет колоссальный коэффициент полезности, но все равно что-то проходит. Конечно, с этим надо бороться, надо свести [долеты] до минимума», — сообщил Колесник.

Самое главное — отпрофилактировать места запуска дронов, выявлять это все

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Депутат отметил, что необходимо обратить более пристальное внимание за тем, что ВСУ могут завозить на территорию России, используя тактику и способы контрабандистов.

«Завозят дроны по частям, здесь собирают и потом пытаются применить по нашему мирному населению. Надо усиливать проверки на дорогах», — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь с 12 на 13 июля в сторону Московского региона летели 350 беспилотников ВСУ. Как рассказал градоначальник, большая часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была уничтожена задолго до подлета к столице. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве, добавил он.

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