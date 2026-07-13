Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:33, 13 июля 2026Забота о себе

Названы появляющиеся на лице признаки высокого уровня холестерина

Химик Грин: Бледно-желтые бугорки вокруг глаз могут быть признаком высокого холестерина
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: vchal / Shutterstock / Fotodom

Дипломированный химик и бьюти-эксперт Брюс Грин назвал заметный на лице признак высокого холестерина. Его слова цитирует HuffPost.

По словам специалиста, об опасном нарушении могут свидетельствовать бледно-желтые бугорки на коже, появляющиеся рядом с глазами. Он объяснил, что такие новообразования называются ксантелазмами и сами по себе они безвредны, но могут предупреждать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом Грин подчеркнул, что белые или желтоватые высыпания под глазами или на щеках необязательно связаны с повышенным уровнем холестерина. По его словам, милиумы выглядят похоже и образуются, когда кератин задерживается под поверхностью кожи. Они не представляют никакого вреда для здоровья, но могут причинять дискомфорт с косметической точки зрения.

Материалы по теме:
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016

Специалист добавил, что милиумы могут появиться после травм кожи, ожогов или использования средств по уходу за кожей, которые закупоривают поры. По его словам, эти высыпания проходят сами, но процесс можно ускорить, если использовать мягкие химические пилинги или ретинол.

Ранее британка Челси Рис рассказала, что обнаружила рак благодаря сну. По ее словам, ей приснилось, что родинка на теле стала злокачественной, и она решила пройти обследование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России объяснили долеты украинских дронов до Подмосковья
    Генерал-майор допустил использование метеозондов для смертельной атаки ВСУ под Москвой
    Убийца 20-летней матери сдался полиции через 39 лет после преступления
    В Госдуме призвали отменить плату за принудительную эвакуацию машин
    Цены на нефть резко выросли
    Уехавшего из России актера привлекли к административной ответственности
    Названы самые доступные для россиян азиатские направления в июле
    Российский экспорт кормов для кошек и собак достиг рекорда
    Цену освобождения США и ЕС от китайской зависимости оценили в баснословную сумму
    Вдове участника СВО пришлось в суде отстаивать право на рождение ребенка
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok