В офисе Зеленского отвергли причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле»

Советник Подоляк отверг причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит «Страна.ua».

«Украина не имеет отношения к теракту в российском "Крокус Сити Холле"», — подчеркнул Подоляк.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» с большой долей вероятности организован Киевом. При этом эксперт отметил, что, по его мнению, устроившие стрельбу выглядят как исламисты.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. Стало известно о 140 пострадавших.

