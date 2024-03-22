В России допустили причастность Киева к стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Политолог Марков: вероятно, что теракт в «Крокус Сити Холле» организован Киевом

Наиболее вероятно, что теракт в «Крокус Сити Холле» организован Киевом. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

При этом политолог отметил, что, по его мнению, устроившие стрельбу выглядят как исламисты.

«Исполнители найдены мусульмане, чтобы разжечь вражду к кавказцам и чтобы испортить отношения России с исламским миром», — заявил Марков.

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти столицы окажут всю необходимую помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле».

