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21:16, 22 марта 2024Россия

Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ «Крокус-Сити»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы окажут всю необходимую помощь пострадавшим в «Крокус-Сити». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия… Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал он.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник». Очевидцы рассказали о трех стрелках в камуфляжной форме.

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      Марина Совина
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