Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ТЦ «Крокус-Сити»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы окажут всю необходимую помощь пострадавшим в «Крокус-Сити». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия… Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал он.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник». Очевидцы рассказали о трех стрелках в камуфляжной форме.