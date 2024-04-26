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09:58, 26 апреля 2024Силовые структуры

Задержанные ФСБ неонацисты планировали теракт в отделе полиции или военкомате

ФСБ: двое неонацистов выбрали для теракта отдел полиции или военкомат в Волжском
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанные сотрудниками ФСБ в городе Волжский Волгоградской области двое членов ячейки проукраинской запрещенной в России неонацистской организации National-Socialism/White Power собирались взорвать отдел полиции либо военкомат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую спецслужбу.

По словам одного из подозреваемых, в качестве цели для совершения теракта также рассматривались места общепита и органы госвласти с массовым пребыванием людей.

По данным ФСБ, члены ячейки с марта по ноябрь 2023 нанесли повреждения 16 автомобилям с символикой специальной военной операции (СВО), также они нападали на машины выходцев с Северного Кавказа и Центральной Азии.

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      Любовь Ширижик
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