Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:27, 26 апреля 2024Силовые структуры

Признание российских подростков в подготовке терактов попало на видео

ФСБ: подростки-неонацисты из Волжского сознались в подготовке терактов
Начало событий в новости Задержанные ФСБ неонацисты планировали теракт в отделе полиции или военкомате

Двое 17-летних жителей города Волжский Волгоградской области из ячейки проукраинской запрещенной в России неонацистской организации National-Socialism/White Power признались в подготовке терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ и публикует оперативное видео с задержанием подростков.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые хватают идущих по улице молодых людей. Подросток рассказывает, что они с сообщником собирались взорвать отдел полиции и военкомат. Также в качестве цели для совершения теракта они рассматривали места общепита и органы госвласти. По его словам, он списался с куратором, который дал ему инструкцию по изготовлению бомбы, а позже — пистолет для переделки под стрельбу боевыми патронами. Подозреваемый с сообщником собрали взрывное устройство и протестировали в поле.

Помимо подрыва органов госвласти, неонацисты планировали убивать людей другой национальности, чиновников и полицейских.

О задержании подростков ФСБ сообщила ранее 26 апреля. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали 17-летних членов проукраинской группировки. Они хотели взорвать отдел полиции или военкомат

      Шашлык признали опасным блюдом для некоторых людей

      В Эстонии признали возможной принудительную ликвидацию ЭПЦ

      Матвиенко заявила о способности России переломить ситуацию с рождаемостью

      В отношении выстрелившего в упор в полицейского россиянина завели уголовное дело

      У российского школьника украли часы за 1,5 миллиона рублей

      Собиравшийся поджечь военкомат в российском городе мужчина отправлен в тюрьму

      В Европе оценили влияние военной помощи США на успех Украины

      Российских солдат, застреливших семерых человек, передали военной полиции. Оба сознались в убийствах

      Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию оценила пропуск Игр в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше