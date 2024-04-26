Признание российских подростков в подготовке терактов попало на видео

ФСБ: подростки-неонацисты из Волжского сознались в подготовке терактов

Двое 17-летних жителей города Волжский Волгоградской области из ячейки проукраинской запрещенной в России неонацистской организации National-Socialism/White Power признались в подготовке терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ и публикует оперативное видео с задержанием подростков.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые хватают идущих по улице молодых людей. Подросток рассказывает, что они с сообщником собирались взорвать отдел полиции и военкомат. Также в качестве цели для совершения теракта они рассматривали места общепита и органы госвласти. По его словам, он списался с куратором, который дал ему инструкцию по изготовлению бомбы, а позже — пистолет для переделки под стрельбу боевыми патронами. Подозреваемый с сообщником собрали взрывное устройство и протестировали в поле.

Помимо подрыва органов госвласти, неонацисты планировали убивать людей другой национальности, чиновников и полицейских.

О задержании подростков ФСБ сообщила ранее 26 апреля. В отношении них возбуждено уголовное дело.