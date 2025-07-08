Обвиняемый в подготовке теракта в Москве оказался связан с криминалом

РИА Новости: Задержанный за подготовку теракта связан с зарубежным криминалом

Фигурант, обвиняемый в подготовке теракта и задержанный 9 мая в Москве, имеет связи с зарубежным криминалитетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В них указано, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного источника дохода, обладает «многочисленными криминальными связями за пределами Российской Федерации». При этом, как говорится в материалах, личность обвиняемого «в полной мере не установлена».

Ранее сообщалось, что суд на ближайшее время решил судьбу подозреваемого в подготовке теракта в российской столице. Ему было предъявлено обвинение о подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору. Адвокат фигуранта не согласился с тем, что его подопечный отправился в СИЗО, и обжаловал арест. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу, признав постановление законным.

Как выяснилось позднее, обвиняемый работал с иностранной спецслужбой, сотрудники которой обучили его методам конспирации и противодействию правоохранителям. По мнению следствия, фигурант мог давить на участников судопроизводства, если бы остался в момент расследования на свободе.