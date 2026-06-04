Стало известно о недвижимости Прохора Шаляпина в Сочи и Москве

Прохор Шаляпин владеет недвижимостью более чем на 150 млн руб.

Певец, бывший участник реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин имеет в собственности недвижимость общей стоимостью более чем 150 миллионов рублей. Об имуществе артиста пишет Telegram-канал «Звездач».

В начале 2025 года Шаляпин купил своей матери квартиру в Мытищах. С учетом ремонтных работ и меблировки покупка обошлась звезде примерно в 14 миллионов рублей. Помимо этой жилплощади, певец владеет двумя квартирами в Москве, обе они были приобретены летом 2025-го и располагают в одном доме и на одном этаже. В первой квартире Шаляпин живет сам, а вторую переоборудовал в гардеробную и парадную гостиную.

Самый роскошный актив артиста — квартира в Сочи площадью 400 квадратных метров. Ее Шаляпин унаследовал от подруги своей бабушки. Подобные лоты, по данным издания, стоят порядка 130 миллионов рублей. Эту жилплощадь знаменитость сдает в аренду, деля доход с внуком бывшей хозяйки.

Ранее Шаляпин признался, что квартирный ремонт сильно сказался на его нервах. Речь идет о недвижимости, расположенной в Даниловском районе Москвы. Поначалу певец надеялся уложиться в пять миллионов рублей, но итоговые расходы превысили изначальный бюджет больше чем в два раза.