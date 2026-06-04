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21:46, 4 июня 2026Россия

Путин оценил необходимость приостановки боевых действий на Украине

Путин: Лучше остановить войну в целом, а не приостанавливать боевые действия на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПМЭФ

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что лучше остановить войну в целом, а не приостанавливать боевые действия на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, войска РФ каждый день наступают и каждый день новые населенные пункты ставятся под контроль ВС РФ, добавил российский лидер.

«В этих условиях украинская сторона хотела, чтобы мы приостановили движение войск. А лучше не это останавливать, а остановить войну в целом, согласившись с компромиссами в Анкоридже», — отметил Путин.

Ранее Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил, что конфликт на Украине начался из-за подавления там всего русского. Он добавил, что в республике также подавляли значительную часть населения, отказавшуюся признать результаты госпереворота в стране.

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