Психотерапевт раскрыла ключевой элемент здоровых отношений

Психотерапевт Крашкина назвала общение ключевым элементом здоровых отношений

Понимание того, как устроены отношения в семье, играет важную роль для благополучия каждого из ее членов, считает кандидат медицинских наук, психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Ключевой элемент здорового союза она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из ключевых элементов здоровых отношений Крашкина назвала общение. «От того, как люди разговаривают друг с другом, зависит качество отношений. Агрессивный или, наоборот, замкнутый стиль общения часто приводит к недопониманию. В то время как уважительный диалог и умение слушать помогают решать даже сложные ситуации. Важна и способность конструктивно справляться с конфликтами: не избегать их, а искать решения, которые учитывают интересы всех», — пояснила психотерапевт.

Не менее важно, по ее словам, уважать личные границы каждого члена семьи, поскольку даже в близких отношениях человеку нужно свое пространство. Это помогает сохранить баланс и избежать конфликтов.

