21:02, 7 мая 2026

Людям после 50 лет назвали четыре ключа к счастью

Психиатр Рохас назвал дружбу и любовь ключами к счастью после 50 лет
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DavideAngelini / Shutterstock / Fotodom

Психиатр Энрике Рохас рассказал, как людям после 50 лет достичь эмоционального благополучия. Четыре ключа к счастью в этом возрасте он назвал в разговоре с изданием El Confidencial.

«Когда вам за 50, четыре ключа к счастью — это любовь, работа, культура и дружба», — утверждает Рохас.

По его словам, чтобы достичь эмоционального благополучия, в любви в этом возрасте нужно интересоваться не сильными эмоциями и необыкновенными приключениями, а внутренним покоем, безмятежностью и эмоциональным равновесием. Работа же должна выходить за рамки простого заработка ради выживания и приносить удовлетворение, уточнил психиатр.

Под культурой Рохас имел в виду посещение мероприятий, которые помогают человеку интеллектуально развиваться и проводить меньше времени перед экранами. А дружба подразумевает верность, доверие и избегание деструктивной критики других людей, добавил специалист.

Ранее невролог Полина Вахромеева перечислила ранние симптомы деменции. Так, она призвала обратить внимание на внезапное возникновение забывчивости.

