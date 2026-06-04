ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 4 июня 2026Мир

Гуманитарную помощь Украине сократили

Финансовая и гуманитарная помощь Украине со стороны Европы сократилась в 2026 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Гуманитарная и финансовая помощь Украине со стороны Европы в последнее время сократилась. К такому выводу пришли исследователи Кильского института мировой экономики, проанализировав статистику за первые четыре месяца 2026 года.

«Выделение финансовой и гуманитарной помощи [Украине со стороны европейских стран] в первые четыре месяца 2026 года значительно замедлилось», — отмечено в публикации.

Вместе с тем, согласно исследованию, военная поддержка Украины в этот же период, наоборот, возросла и составила два миллиарда евро. Однако наиболее крупный пакет финансовой помощи в первые месяцы 2026 года поступил не из европейских стран, а из Японии, которая предоставила украинским властям 1,1 миллиарда евро.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила Вооруженные силы Украины с кавказскими террористами. По ее словам, украинские атаки напоминают теракты на Северном Кавказе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С ним все будет хорошо». Мессенджер «Макс» без предупреждения удалили из App Store. Какие последствия ждут пользователей?

    Президент АвтоВАЗа рассказал о корректировке цен на Lada

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-главы «Роснано»

    Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

    Названы три главные составляющие здорового старения

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Гоблин раскрыл преимущества раздельного сна для супругов

    Нашествие комаров в России объяснили

    В России указали на признак ослабления Трампа

    Катание 11-летнего российского школьника с трехлетним братом на питбайке стало трагедией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok