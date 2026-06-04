Финансовая и гуманитарная помощь Украине со стороны Европы сократилась в 2026 году

Гуманитарная и финансовая помощь Украине со стороны Европы в последнее время сократилась. К такому выводу пришли исследователи Кильского института мировой экономики, проанализировав статистику за первые четыре месяца 2026 года.

«Выделение финансовой и гуманитарной помощи [Украине со стороны европейских стран] в первые четыре месяца 2026 года значительно замедлилось», — отмечено в публикации.

Вместе с тем, согласно исследованию, военная поддержка Украины в этот же период, наоборот, возросла и составила два миллиарда евро. Однако наиболее крупный пакет финансовой помощи в первые месяцы 2026 года поступил не из европейских стран, а из Японии, которая предоставила украинским властям 1,1 миллиарда евро.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила Вооруженные силы Украины с кавказскими террористами. По ее словам, украинские атаки напоминают теракты на Северном Кавказе.

