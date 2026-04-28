Врач назвала ранние симптомы деменции

Невролог Вахромеева назвала сильную и внезапную забывчивость симптомом деменции

Невролог, психиатр Юсуповской больницы Полина Вахромеева рассказала, какие симптомы могут проявляться на ранней стадии деменции. Признаки этого заболевания она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что первыми признаками деменции часто бывает сильная и внезапная забывчивость, выходящая за рамки обычной рассеянности. По ее словам, поначалу эти проблемы кажутся случайными, поэтому и сам человек, и его близкие нередко списывают их на усталость или стресс.

«Человек может внезапно забыть, куда направлялся или куда только что положил нужную вещь. Со временем такие эпизоды становятся чаще: он путает места хранения привычных предметов, а важные документы неожиданно оказываются в самых неподходящих местах, например, среди кухонной утвари или в шкафу с одеждой», — пояснила невролог.

Еще одним признаком деменции врач назвала изменения в настроении или поведении. Вахромеева объяснила, что они могут проявляться в виде депрессии, тревоги, апатии, раздражительности или склонности к избеганию социальных контактов.

Кроме того, человек с деменцией может потерять интерес к ранее любимому занятию. Например, если пожилая женщина любила ухаживать за растениями в огороде, а недавно резко перестала делать это, то это вполне могут быть признаки не старости или усталости, а начинающейся деменции.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. Прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации, предупредил он.