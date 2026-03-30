20:26, 30 марта 2026Забота о себе

Врач раскрыл говорящие о первых признаках деменции изменения в поведении

Невролог Новоселов: Сдвиги в чувстве юмора могут быть признаком деменции
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции и болезни Альцгеймера. Их доктор раскрыл в разговоре с aif.ru.

Прежде всего невролог отметил, что первыми признаками этих заболеваний могут быть проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации. Кроме того, о деменции или болезни Альцгеймера может говорить то, что речь человека без причины стала более бедной и замедленной. «Человеку труднее подбирать слова, излагать сложные мысли, предложения становятся короткими, а мысль часто теряется или человек вообще не может связно завершить речь. Сюда бы я отнес и сдвиги в чувстве юмора, оно изменяется не в лучшую сторону», — объяснил врач.

Также, по его словам, при этих заболеваниях у человека ухудшается гибкость мышления и способность к концентрации внимания. Наконец, при развитии деменции происходят изменения в «языке тела» и моторике, что можно заметить по нарушениям мелкой моторики и ухудшению письма, добавил Новоселов.

Ранее диетолог София Кованова рассказала, какие продукты снижают риск развития деменции. С этой целью она предложила добавить в рацион орехи и жирную рыбу.

