15:32, 2 февраля 2026Забота о себе

Названы снижающие риск развития деменции продукты

Диетолог Кованова: Функции мозга помогают поддерживать жирная рыба и орехи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sea Wave / Shutterstock / Fotodom

Диетолог, нутрициолог София Кованова рассказала, какие продукты помогают снизить риск деменции. Их специалистка назвала беседе с aif.ru.

«Как таковых плохих или хороших продуктов нет, есть помогающие поддерживать функции мозга полезные продукты», — отметила Кованова.

По ее словам, снизить риск деменции можно, если добавить в рацион продукты, богатые витаминами группы B, холином и жирными кислотами омега: жирную рыбу, орехи, семена, оливковое масло, ягоды и зеленые овощи. Специалистка объяснила, что эти вещества помогают восстанавливать нервные волокна.

Ранее невролог и эпилептолог Байбин Чен подсказал простой тест, который можно выполнить в домашних условиях, чтобы выявить ранние симптомы деменции. Одним из важнейших показателей здоровья мозга Чен назвал силу хвата кисти.

