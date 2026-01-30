Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:31, 30 января 2026Забота о себе

Невролог подсказал простой домашний тест для выявления раннего симптома деменции

Невролог Чен: Снижение силы хвата повышает риск деменции на 12-20 процентов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Невролог и эпилептолог Байбин Чен подсказал простой тест, который можно выполнить в домашних условиях для выявления раннего симптома деменции. Его публикацией в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), заинтересовалось издание Daily Mirror.

Одним из важнейших показателей здоровья мозга Чен назвал силу хвата кисти. Для его оценки он посоветовал как можно сильнее сжать мяч или эспандер и удерживать напряжение от 15 до 30 секунд. Затем следует повторить упражнение еще 10-15 раз. «Ослабление хвата со временем может быть тревожным сигналом», — предупредил врач.

Заметное снижение мышечной силы, пояснил Чен, повышает риск развития деменции на 12-20 процентов. Также слабость в руках может указывать на уже начавшиеся ранние изменения в работе нервной системы. Врач уточнил, что этот симптом типичен для сосудистой деменции и деменции с тельцами Леви, в то же время при болезни Альцгеймера в первую очередь ухудшается память.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Специалист подчеркнул, что с помощью предложенного им теста нельзя поставить диагноз, так как слабые руки не означают наличие заболевания. Однако, по его мнению, регулярная проверка может помочь вовремя заметить изменения и обратиться к врачу.

Специалист по лечению деменции Кэтрин Маммери ранее назвала факторы, увеличивающие риск слабоумия на 45 процентов. По ее словам, почти половину случаев болезни можно предотвратить, если следить за артериальным давлением, заниматься спортом, соблюдать режим и другие принципы здорового образа жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заключении «джентльменского соглашения» между Россией и Украиной в ОАЭ

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    В России допустили «югославский сценарий» бомбежек Ирана

    Раскрыты новые данные о работе интерната для душевнобольных после смерти постояльцев

    «Ядерный нюхач» США приземлился на авиабазе в Великобритании

    Задержанный в Петербурге назвал своей целью подполковника Вооруженных сил России

    Москвичей предупредили о самом холодном дне и самой холодной ночи

    Два россиянина выиграли по 5 миллионов рублей на матчах Лиги чемпионов

    Невролог подсказал простой домашний тест для выявления раннего симптома деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok