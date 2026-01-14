Реклама

13:35, 14 января 2026Забота о себе

Названы увеличивающие на 45 процентов риск развития деменции факторы

Специалист по лечению деменции Маммери: Высокое давление повышает риск слабоумия
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Специалист по лечению деменции Кэтрин Маммери назвала факторы, увеличивающие риск развития слабоумия на 45 процентов. Ее слова приводит Daily Mirror.

Специалист заявила, что почти половина случаев деменции развивается под воздействием факторов, которых можно избежать. Одним из наиболее важных она назвала высокое артериальное давление, посоветовав начинать профилактику когнитивных нарушений с его коррекции. «Все, что благоприятно для сердца, полезно и для мозга. Курение, диабет, высокое давление и холестерин повышают риск развития деменции», — подчеркнула Маммери.

Она добавила, что для здоровья мозга важно не только следить за общим состоянием здоровья, но и предпринимать активные действия. Так, она рекомендовала не менее трех раз в неделю заниматься спортом, вести любую интеллектуальную деятельность, а также сбалансированно питаться. «Для профилактики деменции в рационе должны присутствовать овощи, много рыбы, а также поменьше обработанных продуктов и сладостей», — считает Маммери.

Ранее британские врачи рассказали, как распознать у родственников начинающееся слабоумие. По словам фармацевта Киран Джонс, при деменции и болезни Альцгеймера люди часто путают имена членов семьи, дезориентированы и с трудом поддерживают разговор.

