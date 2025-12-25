Названы способы в праздники распознать у родственников начинающееся слабоумие

Mirror: Деменцию в праздники можно распознать по дезориентации в чужом доме

Во время семейных посиделок в праздники можно заметить у родных признаки начинающихся нейродегенеративных заболеваний. Способы распознать смертельные болезни у близких британские врачи назвали в беседе с Mirror.

По словам фармацевта Киран Джонс, родственники с начинающейся деменцией часто путают имена членов семьи, а при болезни Паркинсона могут испытывать скованность мышц и снижение подвижности. Джонс подчеркнула: важно наблюдать, как долго сохраняются эти проблемы, прежде чем бить тревогу. Ее коллега Дункан Рейд добавил, что невозможность почувствовать запах еды или глинтвейна также может свидетельствовать о ранних признаках болезни Паркинсона.

Специалист по изучению болезни Альцгеймера Кэти Пакеринг уточнила, что ранними проявлениями этого заболевания могут также быть путаница в именах членов семьи или дезориентация в чужом доме, например, невозможность найти главную гостиную после посещения ванной комнаты. Раннее слабоумие приводит и к тому, что человек повторяется или с трудом улавливает тему разговора, из-за чего становится замкнутым и беспокойным, заключила она.

