17:32, 15 декабря 2025

Малышева назвала россиянам улучшающее работу мозга новогоднее занятие

Врач Малышева заявила, что создание снежинок из бумаги улучшает работу мозга
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ppvproductions / Freepik

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий врач-офтальмолог Михаил Коновалов назвали способ улучшить работу мозга. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, специалисты заявили, что пользу для здоровья несет популярное перед Новым годом занятие.

Малышева посоветовала россиянам вырезать снежинки из бумаги. По ее словам, во время этого занятия в мозге формируются нейронные связи, которые помогают сохранять память, а также развивают мышление.

Кроме того, человек, который создает бумажные снежинки, защищает себя от деменции и других нарушений функций мозга, добавил Коновалов.

Ранее Малышева и ее другой коллега по программе «Жить здорово!» иммунолог Андрей Продеус предупредили об опасности одного ресторанного блюда. Специалисты призвали россиян не заказывать его из-за высокого риска заразиться глистами.

