Малышева назвала россиянам улучшающее работу мозга новогоднее занятие

Врач Малышева заявила, что создание снежинок из бумаги улучшает работу мозга

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий врач-офтальмолог Михаил Коновалов назвали способ улучшить работу мозга. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, специалисты заявили, что пользу для здоровья несет популярное перед Новым годом занятие.

Малышева посоветовала россиянам вырезать снежинки из бумаги. По ее словам, во время этого занятия в мозге формируются нейронные связи, которые помогают сохранять память, а также развивают мышление.

Кроме того, человек, который создает бумажные снежинки, защищает себя от деменции и других нарушений функций мозга, добавил Коновалов.

