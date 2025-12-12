Реклама

18:43, 12 декабря 2025Интернет и СМИ

Малышева предупредила о риске заразиться глистами из-за одного ресторанного блюда

Врач Малышева заявила, что в сыром тунце может быть ртуть и глисты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AlexeiLogvinovich / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус предупредили россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что в одном популярном ресторанном блюде могут быть глисты и тяжелые металлы. Выпуск, в котором медики призвали не заказывать его, доступен на сайте телеканала.

Врачи уточнили, что речь идет о севиче — закуске из сырой рыбы, в частности, тунца. «Там же может быть много ртути. Это рыба, которая живет долго. У нее практически нет врагов, и она накапливает то, что она в мировом океане получила», — предостерег зрителей Продеус. Он добавил, что токсическая доза тяжелого металла может содержаться в 85 граммах сырого тунца.

Кроме того, иммунолог добавил, что в тунце могут жить личинки паразита — анизакиды. Врач объяснил, что попадая в организм человека она вырастает в кольчатого червя и селится в кишечнике человека. По словам Продеуса, из-за появления этого паразита у человека может возникнуть дефицит витаминов группы B. «К сожалению, может быть заражен глистами. Чего уж там, назовем вещи своими именами», — предупредила Малышева.

Ранее кардиолог Герман Гандельман заявил о риске просидеть в туалете всю ночь из-за мяса с кровью из ресторана. Он отметил, что в блюде может содержаться бычий цепень.

